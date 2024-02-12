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В Молдову приехал специальный представитель ПА ОБСЕ в Восточной Европе

Спецпредставитель ПА ОБСЕ проведет в Кишиневе встречи с руководством Молдовы, а также председателями некоторых парламентских комиссий.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Специальный представитель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Кристиан Вигенин с 12 по 14 февраля находится в Молдове с рабочим визитом.

В Кишиневе Вигенин проведет встречи с высшим руководством республики: президентом Майей Санду, председателем законодательного органа Игорем Гросу и вице-премьерами Михаилом Попшоем и Олегом Серебряном, сообщает пресс-служба парламент Молдовы.

В парламенте республики еврочиновник проведет беседы с председателем комиссии по внешней политике и европейской интеграции Инной Кошеру, председателем комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилианом Карпом, главой делегации парламента Республики Молдова в ОБСЕ Вероникой Рошкой, а также с членами фракции Блока коммунистов и социалистов.

Вигенин также планирует провести в Кишиневе встречи с главой миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кейдерлинг и с главой делегации ЕС Янисом Мажейксом.

ОБСЕ