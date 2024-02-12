В Молдову приехал специальный представитель ПА ОБСЕ в Восточной Европе

В парламенте республики еврочиновник проведет беседы с председателем комиссии по внешней политике и европейской интеграции Инной Кошеру, председателем комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилианом Карпом, главой делегации парламента Республики Молдова в ОБСЕ Вероникой Рошкой, а также с членами фракции Блока коммунистов и социалистов.