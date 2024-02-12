Бербок заявила, что ЕС нужна собственная оборонительная структура

«Для нас очень важно, чтобы мы могли больше заботиться о своей безопасности и обороноспособности», — сказала она. По словам министра, «поддержка Украины — это поддержка безопасности не только украинцев», но и Европы. «И миллиарды, которые мы сейчас инвестируем в поддержку Украины, — это миллиарды, которые мы инвестируем в том числе и в нашу собственную безопасность», — полагает она.