Бербок заявила, что ЕС нужна собственная оборонительная структура

«Для нас очень важно, чтобы мы могли больше заботиться о своей безопасности и обороноспособности», — сказала она. По словам министра, «поддержка Украины — это поддержка безопасности не только украинцев», но и Европы. «И миллиарды, которые мы сейчас инвестируем в поддержку Украины, — это миллиарды, которые мы инвестируем в том числе и в нашу собственную безопасность», — полагает она.
«Мы должны прийти к европейскому союзу обороны и безопасности», — отметила Бербок. По ее мнению, новая структура позволила бы осуществлять совместные закупки оружия и осуществлять общие проекты.
С точки зрения главы МИД ФРГ, все это должно происходить «не в виде конкуренции с НАТО», а «в самом тесном согласовании». Североатлантический альянс она назвала «страховкой жизни». «НАТО обеспечивает безопасность более 950 млн человек в 31 государстве», — утверждала Бербок.