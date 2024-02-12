Алейник обсудил с послом КНР вопросы вступления Беларуси в ШОС и БРИКС

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Актуальные вопросы белорусско-китайского сотрудничества были обсуждены сегодня на встрече министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника с послом КНР в Минске Се Сяоюном, сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
«Собеседники обсудили актуальные вопросы белорусско-китайского сотрудничества, включая выполнение договоренностей, достигнутых главами государств», — сказано в сообщении на официальном сайте МИД.
Стороны также рассмотрели план мероприятий двустороннего характера на текущий год и отметили важность подготовки проекта плана развития прикладного сотрудничества Беларуси и Китая до 2030 года.
Кроме того, было обращено внимание на необходимость углублять технологическую и инвестиционную кооперацию, развивать региональное сотрудничество и гуманитарные инициативы.
Сергей Алейник и китайский дипломат также затронули тему взаимодействия в рамках международных организаций, сообщили в министерстве.
В Шанхайскую организацию сотрудничества на данный момент входят Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан, Иран и Узбекистан. Беларусь пока имеет статус наблюдателя.
Минск ранее уже присоединился к ряду документов организации и до 15 апреля 2024 года должен поддержать остальные. Ранее отмечалось, что Беларусь может стать полноправным членом организации в июле 2024-го во время саммита в Казахстане.
В декабре минувшего года глава МИД Беларуси отмечал, что Минск надеется на скорейшее вступление не только в ШОС, но и в БРИКС.