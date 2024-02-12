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Алейник обсудил с послом КНР вопросы вступления Беларуси в ШОС и БРИКС

Китайский дипломат заявил о готовности Пекина оказывать поддержку Минску в процессе вступления в эти структуры.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Актуальные вопросы белорусско-китайского сотрудничества были обсуждены сегодня на встрече министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника с послом КНР в Минске Се Сяоюном, сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

«Собеседники обсудили актуальные вопросы белорусско-китайского сотрудничества, включая выполнение договоренностей, достигнутых главами государств», — сказано в сообщении на официальном сайте МИД.

Стороны также рассмотрели план мероприятий двустороннего характера на текущий год и отметили важность подготовки проекта плана развития прикладного сотрудничества Беларуси и Китая до 2030 года.

Кроме того, было обращено внимание на необходимость углублять технологическую и инвестиционную кооперацию, развивать региональное сотрудничество и гуманитарные инициативы.

Сергей Алейник и китайский дипломат также затронули тему взаимодействия в рамках международных организаций, сообщили в министерстве.

«Отмечена готовность китайской стороны продолжать оказывать поддержку Минску в вопросах подготовки вступления Беларуси в ШОС в качестве полноправного члена, а также продвижения заявки нашей страны в БРИКС», — проинформировали в МИД. Беларусь и ШОС.

В Шанхайскую организацию сотрудничества на данный момент входят Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан, Иран и Узбекистан. Беларусь пока имеет статус наблюдателя.

Минск ранее уже присоединился к ряду документов организации и до 15 апреля 2024 года должен поддержать остальные. Ранее отмечалось, что Беларусь может стать полноправным членом организации в июле 2024-го во время саммита в Казахстане.

В декабре минувшего года глава МИД Беларуси отмечал, что Минск надеется на скорейшее вступление не только в ШОС, но и в БРИКС.