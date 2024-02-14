Нетаньяху заявил, что Израиль будет сражаться в секторе Газа до полной победы

«Мы будем сражаться до полной победы, и это включает в себя мощные действия и в Рафахе после того, как мы позволим гражданскому населению покинуть зоны боевых действий», — написал израильский премьер в X.
7 февраля Нетаньяху сообщил, что военные получили приказ готовиться к началу боев в Рафахе на границе сектора Газа с Египтом. Два дня спустя израильский премьер поручил армии подготовить план эвакуации мирного населения и ликвидации остающихся четырех батальонов палестинского движения ХАМАС в этом городе.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.