СМИ: Киев отказался исключить Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны

Украинский правительственный источник заявил агентству, что письмо было направлено после того, как банк обозначил свое намерение покинуть Россию к третьему кварталу 2024 года. В конце письма говорится, что «приостановка» статуса Raiffeisen Bank как «спонсора войны» остается в силе, но что Украина может удалить банк из списка, если получит «позитивные новости», передает агентство.