В МИД прокомментировали реакцию лидеров стран НАТО на смерть Навального

Навальный умер в исправительной колонии № 3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу. По данным ведомства, в четверг Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, на место незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Причины смерти устанавливаются. В колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, сообщило пресс-бюро ведомства.