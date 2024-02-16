Песков прокомментировал реакцию Запада по поводу смерти Навального

«Заявления западных стран совершенно очевидны. <…> нет никакой информации о причинах смерти. И идут такие заявления. Очевидно, что они абсолютно оголтелые. Мы считаем абсолютно недопустимыми такие заявления. Они неприемлемы. Так мы к ним и относимся», — сказал Песков журналистам.