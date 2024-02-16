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Песков прокомментировал реакцию Запада по поводу смерти Навального

ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев — РИА Новости. Москва считает заявления западных политиков о смерти Алексея Навального оголтелыми и недопустимыми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник: РИА "Новости"

«Заявления западных стран совершенно очевидны. <…> нет никакой информации о причинах смерти. И идут такие заявления. Очевидно, что они абсолютно оголтелые. Мы считаем абсолютно недопустимыми такие заявления. Они неприемлемы. Так мы к ним и относимся», — сказал Песков журналистам.

По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.

Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.

В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу «Ив Роше» ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии — до особого.

Песков Дмитрий