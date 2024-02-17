Эквадор отменил решение о поставке российской техники в США

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев — РИА Новости. Эквадор отменяет решение о поставке российской техники в США, сообщил РИА Новости посол России Владимир Спринчан по итогам встречи с президентом этой латиноамериканской страны Даниэлем Нобоа.
«В пятницу состоялась встреча с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, подробно обсудили текущие двусторонние отношения с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в последние дни между странами», — сказал он.
Нобоа, по словам Спринчана, подтвердил, что, учитывая нейтральный статус Эквадора и членство в ООН, Кито не может позволить втянуть себя в конфликт.
«Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами», — сказал дипломат.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли это, что Эквадор не передаст российскую технику США, посол сказал: «Да».
«Формально об этом станет известно в начале следующей недели», — добавил дипломат.
Ранее Даниэля Нобоа заявил, что его страна передаст США старую российскую и украинскую технику, несмотря на позицию Москвы. Речь шла об обмене старого оружия на новое из США стоимостью в 200 миллионов долларов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение опрометчивым, принятым под серьезным давлением заинтересованных лиц.