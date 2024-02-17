Посольство России: Британия дала предвзятую оценку смерти Навального

Британский МИД объяснил вызов диппредставителя России необходимостью «дать понять, что возлагает на российские власти полную ответственность» за случившееся.
Во время встречи британская сторона «озвучила ряд предвзятых и оторванных от реальности оценок ситуации» и попыталась «без всяких на то оснований возложить на российские власти ответственность за произошедшее», заявили в российском посольстве.
Днем 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в ИК-З «Полярный волк». В ведомстве заявили, что заключенному стало плохо во время прогулки, практически сразу он потерял сознание. Врачи пытались реанимировать Навального более получаса, но не смогли спасти ему жизнь.