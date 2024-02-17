Посольство России: Британия дала предвзятую оценку смерти Навального

Днем 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в ИК-З «Полярный волк». В ведомстве заявили, что заключенному стало плохо во время прогулки, практически сразу он потерял сознание. Врачи пытались реанимировать Навального более получаса, но не смогли спасти ему жизнь.