Кулеба призвал страны Евросоюза отдать все снаряды Украине

3 февраля экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что союзники страны должны передать ВСУ все требуемое оружие и не ставить для этого никаких условий. По словам Порошенко, украинская армия находится в оборонительной позиции, а власти не показывают населению «реальную ситуацию».