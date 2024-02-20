Лавров заявил о заинтересованности Кубы в сближении с ЕАЭС

«Будем содействовать дальнейшему развитию отношений между Кубой и Евразийским экономическим союзом. Там есть целый ряд конкретных планов, которые обсуждались во время визита сюда члена Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева. Эти планы сейчас будут положены на бумагу и будут обсуждаться со всеми членами Евразийского экономического союза», ― заявил глава российского МИД.
Кроме того, Лавров отметил стремление Кубы сблизиться с неформальным объединением стран БРИКС.
Также Россия и Куба намереваются укрепить сотрудничество для поставок российской нефти в республику. В частности, страны проводят ревизию договорно-правовой базы для наращивания поставок продовольствия и удобрений.
«В последнее время приняты целые серии решений, которые укрепляют договорно-правовую базу для поступательного движения в этой области. Это касается и поставок на Кубу российской нефти, нефтепродуктов, продовольствия, удобрений, что является сейчас весьма и весьма актуальным для кубинской экономики», ― отметил дипломат.
Ранее в этот день Лавров встретился с Диасом-Канелем в ходе своего визита в республику. Об этом рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.
В этот же день Лавров присутствовал на пресс-конференции после переговоров с кубинским коллегой Бруно Эдуардо Родригесом Паррильей, где заявил, что Куба в текущем году получила от России два кредита на поставки нефти и нефтепродуктов.
Тогда же глава МИД РФ прибыл с визитом в Гавану. В рамках поездки у министра запланированы встреча с президентом республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и переговоры с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей. На повестке дня — вопросы мировой и региональной тематики и двустороннего взаимодействия. Кроме того, планируется обсуждение наращивания торгово-экономических и инвестиционных связей.
14 февраля Захарова сообщала, что в период с 19 по 22 февраля глава ведомства также посетит Венесуэлу и Бразилию.
26 декабря 2023 года Лавров заявил о серьезном интересе стран Латинской Америки к БРИКС, даже несмотря на то, что что Аргентина взяла «время подумать». По его словам, в объединении речь идет о своего рода кооперационной сетке, накинутой поверх традиционных линий Север — Юг, Запад — Восток с включением в БРИКС новых членов. Он отметил, что такие договоренности «крепче, прочнее, надежнее», чем решения, которые в западных объединениях принимаются «по указу гегемона».