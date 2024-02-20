Лавров заявил о заинтересованности Кубы в сближении с ЕАЭС

26 декабря 2023 года Лавров заявил о серьезном интересе стран Латинской Америки к БРИКС, даже несмотря на то, что что Аргентина взяла «время подумать». По его словам, в объединении речь идет о своего рода кооперационной сетке, накинутой поверх традиционных линий Север — Юг, Запад — Восток с включением в БРИКС новых членов. Он отметил, что такие договоренности «крепче, прочнее, надежнее», чем решения, которые в западных объединениях принимаются «по указу гегемона».