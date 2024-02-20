Песков назвал марку подаренного Ким Чен Ыну автомобиля

Президент России показывал Ким Чен Ыну Aurus в сентябре 2023 года, когда тот приехал на космодром Восточный. Именно на этой машине Путин прибыл к месту встречи. Ким Чен Ын сначала осмотрел автомобиль снаружи, а затем изнутри, сев на заднее пассажирское кресло. Путин параллельно рассказывал своему визави о характеристиках машины. Позже они прошли ко второму Aurus (другой модели), благодаря чему лидер КНДР смог изучить как седан, так и лимузин из российской линейки представительских автомобилей.