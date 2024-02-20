Лавров прокомментировал конфискацию венесуэльского самолета

«Венесуэла страдает от варварской, грабительской политики США и их сателлитов. Помимо ситуации с самолетом, венесуэльские деньги, государственные резервы, также как и российские госрезервы, заморожены в ряде западных стран и это, безусловно, грубейшее и вопиющее нарушение международного права и практики ведения цивилизованных отношений», — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем.
По его словам, такими действиями США «подрывают систему международных финансов».
Ранее минюст США сообщил, что отобрал у венесуэльской компании Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (EMTRASUR) самолет Boeing 747, который, по утверждению Вашингтона, раньше принадлежал иранской фирме Mahan Air, связанной с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Минюст США утверждает, что самолет венесуэльская компания приобрела в нарушение американских санкций, несмотря на смену собственника капитаном судна оставался бывший командир КСИР и член правления иранской авиакомпании Qeshm Fars Ai. Минюст США также утверждает, что с февраля по май 2022 года в нарушение американских ограничений лайнер летал между Каракасом, Москвой и Тегераном.
По словам президента Венесуэлы Николас Мадуро, Венесуэла даст «решительный, прямой и пропорциональный ответ на это нападение, для чего будет использовать все доступные ресурсы».
Борт был арестован в июне 2022 года в аргентинском аэропорту «Эсейса» после запроса властей США. По информации аргентинских СМИ, решение суда передать самолет в США было принято в начале января и было немедленно обжаловано адвокатом, представляющим Венесуэлу. В понедельник венесуэльские СМИ сообщили, что судно было доставлено во Флориду в США под видом военного рейса, что позволило обойти отсутствие разрешения на полет со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в различных воздушных пространствах.