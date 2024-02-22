Bloomberg: юристы признали законной конфискацию российских активов

Эксперты рекомендовали государствам, где были заморожены российские активы, передать их международному механизму под их юрисдикцией. Он должен депонировать деньги, а затем передать их Украине. По словам знакомых с вопросом источников Bloomberg, Великобритания и США настаивают на конфискации всех российских активов. Против выступают Франция и Германия, которые не хотят создавать прецедент и боятся негативных последствий для евро.