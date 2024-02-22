Bloomberg: юристы признали законной конфискацию российских активов

«Мы пришли к выводу, что, согласно международному праву, для государств, которые заморозили российские государственные активы, было бы законно принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права, в форме передачи российских государственных активов в качестве компенсации за ущерб, возникший непосредственно в результате противоправных действий России», — говорится в заключении юристов. Его составили юристы из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США.
Эксперты рекомендовали государствам, где были заморожены российские активы, передать их международному механизму под их юрисдикцией. Он должен депонировать деньги, а затем передать их Украине. По словам знакомых с вопросом источников Bloomberg, Великобритания и США настаивают на конфискации всех российских активов. Против выступают Франция и Германия, которые не хотят создавать прецедент и боятся негативных последствий для евро.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности говорила, что руководство ЕС планирует использовать доходы от замороженных активов России для производства оружия для Украины. Евросоюз на техническом уровне уже начал работу по изъятию замороженных активов Центробанка. МИД России предупреждал об ответных мерах в случае конфискации российских активов.