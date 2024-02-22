NYT: США не уверены в своем анализе планов России по запуску ядерного оружия

Американские спецслужбы сообщили своим европейским союзникам, что если Россия действительно собирается запустить ядерное оружие на орбиту, то она, вероятно, сделает это в этом году, но вместо этого запустит на орбиту не настоящее противоспутниковое оружие, а безобидную «пустышку» боеголовки. Такая оценка американской разведки, пишет NYT, появилась после серии поспешных секретных брифингов для союзников по НАТО и Азии, которые прошли после того, как анализ планов России запустить это оружие стал публичным.
На этой неделе на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу президент Владимир Путин заявил, что российские власти всегда были против размещения ядерного оружия в космосе и продолжают придерживаться этого подхода. На встрече президент также отметил, что Россия предлагала «многократно усилить совместную работу» по предотвращению гонки вооружений в космосе.
В феврале телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил о планах провести брифинг в Конгрессе США по вопросу возможного использования Россией ядерного оружия в космосе. По данным СМИ, целью такого оружия могут стать спутники. После этого официальные лица США подтвердили эту информацию: в частности, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Конгрессу уже несколько недель известно об угрозе разработки Россией «противоспутникового оружия». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл сообщения о планах России разместить ядерное оружие в космосе «очередной уловкой» администрации президента США.