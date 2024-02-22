NYT: США не уверены в своем анализе планов России по запуску ядерного оружия

Американские спецслужбы сообщили своим европейским союзникам, что если Россия действительно собирается запустить ядерное оружие на орбиту, то она, вероятно, сделает это в этом году, но вместо этого запустит на орбиту не настоящее противоспутниковое оружие, а безобидную «пустышку» боеголовки. Такая оценка американской разведки, пишет NYT, появилась после серии поспешных секретных брифингов для союзников по НАТО и Азии, которые прошли после того, как анализ планов России запустить это оружие стал публичным.