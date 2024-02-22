В Париже обвинили Россию в агрессивном поведении в отношении ВС Франции

«Сейчас мы наблюдаем более агрессивное поведение, например, с нашими вооружёнными силами. Были случаи попыток взять контроль со стороны русских. Месяц назад российская система ПВО угрожала сбить французские самолёты над Чёрным морем, тогда как мы находились в международной зоне, где осуществляли патруль. Несколько месяцев назад российский военный корабль зашёл в бухту Сены, к самой границе территориальных вод, чтобы запугать Францию. Россия вновь занимает особенно агрессивную позицию, Россия играет с рубежами в плане агрессивности», — заявил он. Он также указал на участившиеся кибератаки якобы со стороны России, включая недавнюю информационную атаку на одну из военных компаний, поставляющих вооружения Украине.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Между тем в последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.