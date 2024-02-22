В США арестовали двух человек за помощь главе ВТБ Костину в обходе санкций

Минфин США ввел санкции против Андрея Костина 6 апреля 2018 года. Всего в тот день в санкционный список были внесены 38 российских бизнесменов, чиновников и компаний. В заявлении американского ведомства говорилось, что ограничения вводятся «в ответ на совокупность злонамеренной деятельности российского правительства по всему миру, которая продолжается и становится все более дерзкой». Комментируя включение в санкционный список, господин Костин заявил, что «переживет» отсутствие возможности посещать США.