В США арестовали двух человек за помощь главе ВТБ Костину в обходе санкций

Сегодня, 22 февраля, представители Минюста США рассказали о результатах работы межведомственной оперативной группы KleptoCapture, сформированной в марте 2022 года для борьбы с обходом санкций. На пресс-конференции, как сообщают The Washington Post, Reuters и CNN, была обнародована информация о заочном обвинении в отношении Андрея Костина за нарушение санкций.
Представитель Минюста заявил, что Андрей Костин пытался скрыть факт владения двумя яхтами и недвижимостью в Аспене. По данным ведомства, глава ВТБ планировал продать недвижимость за $12 млн. Помощь в проведении сделки, как утверждает Минюст, ему оказывали Гэннон Бонд и Вадим Вольфсон (бывший совладелец банка «Открытие»; ранее у него была фамилия Беляев, после переезда в США он сменил ее на Вольфсон).
Минфин США ввел санкции против Андрея Костина 6 апреля 2018 года. Всего в тот день в санкционный список были внесены 38 российских бизнесменов, чиновников и компаний. В заявлении американского ведомства говорилось, что ограничения вводятся «в ответ на совокупность злонамеренной деятельности российского правительства по всему миру, которая продолжается и становится все более дерзкой». Комментируя включение в санкционный список, господин Костин заявил, что «переживет» отсутствие возможности посещать США.