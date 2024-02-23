Небензя и Полянский покинули заседание Генассамблеи ООН

Также он напомнил, что Запад искажает историю конфликта на Украине, пытаясь выставить РФ агрессором. Запад ответит за свою избирательную слепоту в конфликте.
По словам постпреда, у тех, кто владеет фактами о действиях киевского режима и не пытается подменить действительность пропагандой, не возникает вопросов о причинах вхождения в состав РФ новых субъектов. По его словам, оно стало закономерным следствием политики истребления неонацистским режимом собственного населения. Режимом, который пришел к власти в 2014 году в результате переворота, организованного и спонсированного Западом.
«Если бы участвовавший в Великой Отечественной войне дед Владимира Зеленского захотел бы сегодня почтить память своих однополчан, его бы арестовали и бросили в застенки СБУ», — заключил Небензя.
После выступления российский постпред при ООН вместе с Полянским покинули заседание, на месте российской делегации остался лишь эксперт от постпредства.
Заседание подобной тематики проходит в ООН ежегодно с 2014 года, после того, как Крым вернулся в состав России. Делегации стран Запада каждый раз в ходе этого заседания выступают с осуждениями в адрес РФ, обвиняя Москву в нарушении прав крымских татар. Россия отвергает все эти обвинения.
В конце января президент РФ Владимир Путин отметил, что социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии стало их возрождением. Он отметил хороший темп интеграции новых регионов России.
Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.