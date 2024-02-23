Небензя и Полянский покинули заседание Генассамблеи ООН

По словам постпреда, у тех, кто владеет фактами о действиях киевского режима и не пытается подменить действительность пропагандой, не возникает вопросов о причинах вхождения в состав РФ новых субъектов. По его словам, оно стало закономерным следствием политики истребления неонацистским режимом собственного населения. Режимом, который пришел к власти в 2014 году в результате переворота, организованного и спонсированного Западом.