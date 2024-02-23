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Небензя и Полянский покинули заседание Генассамблеи ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя, а также его первый заместитель Дмитрий Полянский в пятницу, 23 февраля, покинули заседании Генассамблеи ООН, которое было посвящено «оккупированным территориям» Украины.
Небензя заявил, что никаких «оккупированных территорий» Украины не существует. Есть новые российские территории, отметил дипломат.

Также он напомнил, что Запад искажает историю конфликта на Украине, пытаясь выставить РФ агрессором. Запад ответит за свою избирательную слепоту в конфликте.

По словам постпреда, у тех, кто владеет фактами о действиях киевского режима и не пытается подменить действительность пропагандой, не возникает вопросов о причинах вхождения в состав РФ новых субъектов. По его словам, оно стало закономерным следствием политики истребления неонацистским режимом собственного населения. Режимом, который пришел к власти в 2014 году в результате переворота, организованного и спонсированного Западом.

«Если бы участвовавший в Великой Отечественной войне дед Владимира Зеленского захотел бы сегодня почтить память своих однополчан, его бы арестовали и бросили в застенки СБУ», — заключил Небензя.

После выступления российский постпред при ООН вместе с Полянским покинули заседание, на месте российской делегации остался лишь эксперт от постпредства.

Заседание подобной тематики проходит в ООН ежегодно с 2014 года, после того, как Крым вернулся в состав России. Делегации стран Запада каждый раз в ходе этого заседания выступают с осуждениями в адрес РФ, обвиняя Москву в нарушении прав крымских татар. Россия отвергает все эти обвинения.

В конце января президент РФ Владимир Путин отметил, что социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии стало их возрождением. Он отметил хороший темп интеграции новых регионов России.

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

ООН