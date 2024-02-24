Глава Еврокомиссии в очередной раз пообещала Киеву деньги, снаряды и средства ПВО

«Сегодня мы здесь, чтобы сказать, что Европа будет помогать вам столько, сколько будет нужно. Будет финансовая поддержка, будет больше боеприпасов, больше тренировок для ваших войск, больше средств противовоздушной обороны, больше инвестиций в оборонную промышленность Европы и Украины», — сказала она на брифинге в Киеве, трансляция которого велась на украинском телеканале «Рада».