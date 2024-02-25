Сербия направила протест Хорватии из-за слов о Вучиче и двух стульях

Вучич в ответ на слова главы МИД Хорватии заявил, что он «лжет, оскорбляет сербский народ и угрожает». «Я никогда не был ничьим мальчиком на побегушках и слугой, чего нельзя сказать о Грлич-Радмане. Если зайти слишком далеко в прошлое, это было бы слишком болезненно», — сказал президент Сербии.