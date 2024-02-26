Кремль назвал странным предложенный Украиной формат мирного саммита

Власти Швейцарии отмечали, что мирный процесс находится в «хрупком равновесии», так как без России мира не будет, и надо найти подход, который ее заинтересует. По словам главы швейцарского МИДа Иньяцио Кассиса, представители Москвы вряд ли примут участие в первой мирной конференции, для этого он побеседовал с российским коллегой Сергеем Лавровым, который заверил его в открытости к серьезным предложениям. «Но вот являются ли серьезные предложения для России приемлемыми для других? В этом весь вопрос и проблема», — подчеркнул Кассис.