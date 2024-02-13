Лавров заявил, что к Швейцарии нет доверия как к посреднику по Украине

После встречи глава швейцарского ведомства заявил, что его целью было «налаживание диалога», чтобы продолжить поиск мирного решения. «Мы находимся только в начальной точке подобных предварительных переговоров, призванных проверить, есть ли какие-то пути, по которым мы можем пойти. Исходя из нашей гуманитарной, дипломатической традиции, мы пытаемся быть полезными и найти способ [организовать мирные переговоры]. Это то, что мы изучаем в этот самый момент», — сказал он.