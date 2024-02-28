В США назвали, что нужно Байдену для конфискации российских активов

О судьбе замороженных российских активов ранее высказалась глава американского Минфина Джанет Йеллен. Она отметила, что риски для финансовой стабильности из-за их использования за рубежом маловероятны, поскольку реальной альтернативы доллару, евро или иене нет, и призвала страны G7 вместе работать над подходами для их использования. Министр допустила, что действия Запада в этой области дадут России понять, что продление конфликта не позволит ей победить, и побудят ее к мирным переговорам.