«Бревно на пути перестройки»: жизнь экс-премьера СССР Рыжкова в 12 фото

Николай Рыжков родился в 1929 году в селе Дылеевка (Донецкая область Украинской ССР). Его дед и отец работали на шахте, позднее там же трудился младший брат Евгений. Великая Отечественная война началась, когда Рыжков учился в школе. «Когда немец бомбить начал, отрыли окопы у школы — для каждого класса свой — лежишь там или стоишь под вой сирен и ждешь, когда налет окончится <…> Немцев, когда они пришли, я почти и не видел. У нас на окраине шахтерской они не появлялись», — вспоминал он.