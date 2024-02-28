В Кремле ответили на угрозы «нейтрализовать» Калининград

«Расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ, враждебная риторика со стороны государств — членов Североатлантического альянса — это все, конечно, повод для глубокой обеспокоенности и основания для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности», — сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что Калининградская область — это российский регион на Балтийском море, «и так будет всегда».
Так Песков прокомментировал высказывание бывшего министра иностранных дел Литвы и действующего посла в Швеции Линаса Линкявичюса, который пригрозил нейтрализовать Калининград, если Россия бросит вызов НАТО. По словам литовского дипломата, Балтийское море стало внутренним для Североатлантического альянса после вступления Швеции.
О том, что Балтийское море никогда не превратится во внутреннее натовское море, а все подобные высказывания — это лишь фигуры речи легковесных политиков, в минувшем ноябре заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Так он прокомментировал угрозу президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть Балтийское море для всех российских судов, если подтвердится участие Москвы в повреждении газопровода Balticconnector. Впоследствии расследование показало, что магистраль повредило судно Newnew Polar Bear, ходящее под флагом Гонконга.