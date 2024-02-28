В Пентагоне заявили, что ВПК США оказался не готов к противостоянию великих держав

К настоящему моменту, констатировал военачальник, ВПК США оказался «не готов к жесткой конкуренции на равных между великими державами». Косински выразил мнение, что в последнее время американское руководство приняло несколько «верных решений» с точки зрения развития ВПК страны и наращивания военного сотрудничества с союзниками, но отметил необходимость увеличения инвестиций в этой сфере. При этом он подчеркнул, что США также предстоит решить вопрос с привлечением к работе в ВПК представителей молодого поколения, поскольку прежние опытные специалисты «состарились и многие из них близки к тому, чтобы уйти» на пенсию. С аналогичными проблемами сталкиваются американские союзники и партнеры, отметил он.