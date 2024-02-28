В Пентагоне заявили, что ВПК США оказался не готов к противостоянию великих держав

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Военно-промышленный комплекс США оказался не готов быстрыми темпами нарастить производство вооружений и боеприпасов в условиях конкуренции крупных держав. С такой оценкой выступил на семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне директор по логистике Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал-лейтенант Леонард Косински.
По его словам, в условиях украинского кризиса Россия перевела экономику «на военные рельсы». «А мы нет. Мы коллективно, и я имею в виду Европу и США, а также наших союзников и партнеров, пытаемся восстановить [позиции]», — отметил Косински.
«Думаю, наиболее серьезный вызов, даже если бы у нас были средства, чего, я надеюсь, удастся добиться, заключается в том, чтобы нарастить производство и получить возможность производить [оружие и боеприпасы] в необходимых количествах», — продолжил генерал. По его мнению, к ослаблению ВПК США привели решения, принятые в «последние пару десятилетий», когда США «были вовлечены в конфликт другого рода».
К настоящему моменту, констатировал военачальник, ВПК США оказался «не готов к жесткой конкуренции на равных между великими державами». Косински выразил мнение, что в последнее время американское руководство приняло несколько «верных решений» с точки зрения развития ВПК страны и наращивания военного сотрудничества с союзниками, но отметил необходимость увеличения инвестиций в этой сфере. При этом он подчеркнул, что США также предстоит решить вопрос с привлечением к работе в ВПК представителей молодого поколения, поскольку прежние опытные специалисты «состарились и многие из них близки к тому, чтобы уйти» на пенсию. С аналогичными проблемами сталкиваются американские союзники и партнеры, отметил он.
В декабре 2023 года агентство Bloomberg выступило с оценкой, что возможностей ВПК США может не хватить для обеспечения нужд страны, так как Вашингтон активно поставляет вооружения своим зарубежным союзникам и партнерам. По данным агентства, в США продолжает действовать лишь один завод по производству пороха, необходимого для изготовления артиллерийских снарядов. Этот факт может служить примером «неспособности страны адаптировать свою производственную базу к реалиям эры конфликтов между великими державами», отметило Bloomberg.
В свою очередь газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что конфликт на Украине принес ВПК США рост числа заказов со стороны министерства обороны страны и европейских союзников. По оценкам издания, совокупный рост производства в американском ВПК составил 17,5% с начала конфликта на Украине. По мнению аналитиков, оценки которых приводит издание, темпы роста в секторе за эти годы сопоставимы сразу с 20 предыдущими годами. Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что поддержка Украины для США и Великобритании является не только геополитическим, но и коммерческим предприятием.