Ежегодные послания президента России Федеральному Собранию

12 декабря 2012 года президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Для Путина это послание стало девятым — в 2012 году он в третий раз занял пост главы государства, но впервые на шестилетний срок. В своей речи президент сформулировал принципиальные вопросы движения вперед на долгосрочную перспективу, для настоящего и для будущего страны. Президент заявил, что Россия в течение четырех-пяти лет должна полностью обеспечить свою независимость по основным видам продовольствия, а затем стать крупнейшим в мире поставщиком продуктов питания. Глава государства также призвал в предстоящее десятилетие как минимум удвоить объем дорожного строительства и обеспечить транспортную связанность и единство всей российской территории. Путин призвал парламент поддержать ограничения для чиновников и политиков на собственность, счета и ценные бумаги за рубежом. В послании президент уделил особое внимание проблемам образования, оплаты труда бюджетников и демографии. Также прозвучали задачи расширения среднего класса за счет квалифицированных бюджетников, создания инвестиционной карты России, ограничения массовой неквалифицированной миграции.