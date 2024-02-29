Шольц объяснил нежелание отправлять ракеты Taurus Украине

«У (ракеты — ред.) Taurus дальнобойность 500 километров, и если ее неверно применить, то она может поразить цель где-нибудь в Москве», — заявил Шольц в ходе разговора с гражданами в Дрездене.
Канцлер в очередной раз заявил, что для обеспечения контроля над применением ракет Taurus необходимо было бы отправить на Украину немецких военнослужащих, однако, по словам Шольца, это исключено.
«Я выражаюсь со всей дипломатической абстрактностью — другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется», — добавил Шольц.
Ранее нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) проголосовала за представленный фракциями правящей коалиции (социал-демократы канцлера Шольца (СДПГ), свободные либералы (СвДП) и «Зеленые») проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу. В принятом проекте резолюции крылатые ракеты Taurus напрямую не упомянуты, но глава комитета бундестага по обороне, Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП), заявила, что ей очевидно, что имелись в виду именно ракеты Taurus.
Несмотря на это, Шольц позднее четко заявил, что ФРГ не намерена поставлять Taurus Украине. Тем не менее, посол России в Германии Сергей Нечаев заявил РИА Новости, что России необходимо готовиться к любому сценарию в вопросе возможных поставок Taurus Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.