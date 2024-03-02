Санкции на газ не вошли в 13-й пакет ЕС из-за разногласий лидеров стран союза

«В Европейском союзе, чтобы ввести санкции, нужно единогласие. Каждый должен поддержать предложение. Это и стало причиной, почему до сих пор нет санкций против российского газа», — сказала Симсон. По ее словам, санкции должны посылать четкий сигнал тем, кто их заслуживает, наносить урон тем, против кого они направлены, а не тем, кто их вводит. Кадри Симсон напомнила, что Европейский союз намерен отказаться от российского газа к 2027 году.
23 февраля в честь второй годовщины начала специальной военной операции на Украине, Евросоюз опубликовал 13-й пакет антироссийских санкций. Под ограничения попали 106 физических и 88 юридических лиц из России, а также компании из Индии, Казахстана, Китая, Сербии, Таиланда, Турции, Шри-Ланки. В тот же день санкции ввели США и Канада.
За 2023 год Европа нарастила поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) на 3%, до 12,7 млрд куб. м. Европейский союз пока не ввел санкции против российского СПГ, отчасти компенсируя снижение поставок российского газа по трубопроводам. Однако чиновники призывают страны Евросоюза не заключать долгосрочные контракты с Россией.
Александра Горошилова