Санкции на газ не вошли в 13-й пакет ЕС из-за разногласий лидеров стран союза

«В Европейском союзе, чтобы ввести санкции, нужно единогласие. Каждый должен поддержать предложение. Это и стало причиной, почему до сих пор нет санкций против российского газа», — сказала Симсон. По ее словам, санкции должны посылать четкий сигнал тем, кто их заслуживает, наносить урон тем, против кого они направлены, а не тем, кто их вводит. Кадри Симсон напомнила, что Европейский союз намерен отказаться от российского газа к 2027 году.