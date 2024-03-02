Никарагуа подала на Германию в суд ООН за содействие геноциду в Газе

Похожий иск в суд ООН ранее подала Южно-Африканская Республика. ЮАР обвинила Израиль в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него за ситуацию в секторе Газа. В итоге в конце января суд постановил, что Израиль должен прекратить действия, которые могут нарушить Конвенцию о геноциде. Однако под эти действия не попало прекращение израильской военной операции в регионе, заметил Reuters. По решению суда Израиль должен в течение месяца с вынесения вердикта отчитаться о выполнении всех шагов, которые потребовал суд.