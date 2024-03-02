США извинились перед Ираком за удар по его территории

В Багдаде после бомбардировки сообщили о гибели 16 человек и еще 25 пострадавших. МИД Ирака вызвал временного поверенного по делам США в Багдаде Дэвида Беркера и вручил ему ноту протеста. В ней говорилось, что страна не является «полем для сведения счетов между воюющими государствами».