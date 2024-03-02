Путин и Лукашенко провели часовой телефонный разговор

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что участие страны в ОДКБ было «заморожено». Позднее он объяснил, что это означает отсутствие армянского постпреда при организации. МИД России утверждает, что снижение участия Армении в мероприятиях ОДКБ не отвечает интересам армянского народа. Александр Лукашенко уверен, что ОДКБ «не рухнет» без Армении.