Путин и Лукашенко провели часовой телефонный разговор

По данным Кремля, Путин поздравил президента Белоруссии «с успешным проведением 25 февраля 2024 года парламентских и местных выборов». Они обсудили «вопросы дальнейшего развития дружественных российско-белорусских отношений», а также «ключевые аспекты международной обстановки». Белорусский Telegram-канал «Пул Первого» уточняет, что обсуждалась в том числе «проблематика в работе интеграционных структур — Евразийского экономического союза и ОДКБ» (Организации Договора о коллективной безопасности).
В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что участие страны в ОДКБ было «заморожено». Позднее он объяснил, что это означает отсутствие армянского постпреда при организации. МИД России утверждает, что снижение участия Армении в мероприятиях ОДКБ не отвечает интересам армянского народа. Александр Лукашенко уверен, что ОДКБ «не рухнет» без Армении.
Лаура Кеффер