Сийярто заявил об отсутствии у Венгрии нужды в транзите газа через Украину

Ранее, 16 февраля, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков обратил внимание, что от остановки транзита российского газа через Украину сильнее всего пострадают страны Северо-Западной, Западной и Центральной Европы. Кроме украинского транзита есть второй путь газа в Европу в виде газопровода «Турецкий поток», отметил он, но по нему топливо доходит лишь до Венгрии, то есть только до Восточной Европы. При этом радикальное падение поставок газа из России в Европу уже произошло, поэтому остановка транзита, по мнению Юшкова, к шоковому эффекту не приведет.