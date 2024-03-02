Сийярто заявил об отсутствии у Венгрии нужды в транзите газа через Украину

«На данный момент наши поставки энергии в безопасности с учетом того, что “Турецкий поток” может нас снабжать газом, поэтому для безопасности поставок транзит через Украину нам не нужен», — цитирует министра «РИА Новости».
При этом он добавил, что «чем больше источников [энергии], тем лучше», отметив, что Будапешт открыт для дискуссии.
Ранее, 16 февраля, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков обратил внимание, что от остановки транзита российского газа через Украину сильнее всего пострадают страны Северо-Западной, Западной и Центральной Европы. Кроме украинского транзита есть второй путь газа в Европу в виде газопровода «Турецкий поток», отметил он, но по нему топливо доходит лишь до Венгрии, то есть только до Восточной Европы. При этом радикальное падение поставок газа из России в Европу уже произошло, поэтому остановка транзита, по мнению Юшкова, к шоковому эффекту не приведет.
За день до этого еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что страны Евросоюза (ЕС) не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа через Украину.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 26 января заявил, что в случае отказа Киева продлить транзит газа через страну изменятся логистические цепочки поставок. Он добавил, что существуют альтернативные маршруты, связанные с Турцией.
Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.