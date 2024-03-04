Медведев призвал понизить уровень дипотношений со странами ЕС

В постпредстве Евросоюза объяснили РБК отказ от встречи с российским министром отсутствием четкой повестки и «крайне низким уровнем доверия» в контексте публичных заявлений в 2022 году, что Россия не будет вводить войска на Украину. «Нас пригласили обсудить отношения между ЕС и Россией, но теперь министр Лавров говорит, что речь шла о том, чтобы прочитать нам нотации. Это доказывает, что мы были правы, отклонив приглашение», — добавили в постпредстве.