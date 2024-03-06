СМИ: Швеция официально станет членом НАТО 11 марта

Сегодня президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал закон о ратификации соглашения о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Венгрия была последней страной, которая дала добро на это. В результате Швеция присоединится к НАТО практически год спустя после Финляндии, хотя заявки они подали одновременно в мае 2022 года.