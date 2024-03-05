Президент Венгрии подписал ратификацию о вступлении Швеции в НАТО

В тот же день вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев отметил, что Венгрия не выдержала давления стран Запада. Значительный ущерб данными событиями нанесен так называемой неделимой европейской безопасности, подчеркнул он.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но ратификация их членства затягивалась. 4 апреля 2023 года официально присоединился к блоку только Хельсинки. Швеция долго ждала одобрения своей заявки от Турции, парламент страны проголосовал за ратификацию членства королевства в НАТО 23 января 2024 года.