Сийярто заявил, что Шольц «разумно» решил не отправлять Киеву ракеты

В частности, речь шла о применении ракет «Taurus» и французского истребителя Rafale. Среди прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Кроме того, они попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагалось обучить украинцев.