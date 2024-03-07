Сийярто заявил, что Шольц «разумно» решил не отправлять Киеву ракеты

«Я думаю, гораздо важнее то, что говорит канцлер, чем-то, что якобы говорят некоторые военные. Я думаю, что канцлер Шольц повел себя в этом отношении очень ответственно, дав понять, что никаких ракет типа “Taurus” Германия не будет поставлять Украине. Я считаю, что это очень разумное поведение», — сказал Сийрято.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. Тем не менее, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров немецких офицеров, которые обсуждают, как они «будут бомбить Крымский мост». В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники Центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
В частности, речь шла о применении ракет «Taurus» и французского истребителя Rafale. Среди прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Кроме того, они попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагалось обучить украинцев.
Министр обороны Германии Борис Писториус косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Олаф Шольц пообещал провести тщательное и быстрое расследование утечки.
В Кремле отметили, что запись разговора подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине. МИД объявил демарш немецкому послу Александру Ламбсдорффу и потребовал разъяснений.