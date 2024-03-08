Гросси на встрече с Путиным призвал к военной сдержанности вокруг ЗАЭС

Встреча главы МАГАТЭ с российским президентом, в которой также принимал участие глава Росатома Алексей Лихачев, состоялась 6 марта в сочинской резиденции Бочаров Ручей. Она продлилась около часа. В открытой части беседы Путин и Гросси не говорили про ЗАЭС. Они упомянули сотрудничество России с МАГАТЭ в целом, проекты в различных странах. Как сообщил после нее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не будет комментировать содержание закрытой части беседы.