Гросси на встрече с Путиным призвал к военной сдержанности вокруг ЗАЭС

«Он [Гросси] также повторил свой призыв к максимальной военной сдержанности и строгому соблюдению пяти конкретных принципов, утвержденных в Совбезе ООН», — говорится в тексте.
В ходе беседы глава МАГАТЭ отметил, что ситуация с ядерной и физической безопасностью на объекте остается шаткой.
МАГАТЭ также продолжит «пристально следить» за ситуацией с кадровым обеспечением на Запорожской АЭС, заявил Гросси.
«Кадровая ситуация на [Запорожской атомной] станции остается жизненно важным вопросом для ядерной безопасности, за которым мы будем продолжать пристально следить», — приводит слова Гросси пресс-служба агентства.
По данным МАГАТЭ, полученным от Росатома, в настоящее время на станции трудоустроено 4,5 тыс. сотрудников, еще 940 заявок ждут одобрения. При этом до начала конфликта на Украине на ЗАЭС насчитывалось 11,5 тыс. работников. Ранее Гросси называл нынешнюю численность персонала достаточной для управления станцией в текущем состоянии.
Встреча Путина и Гросси
Встреча главы МАГАТЭ с российским президентом, в которой также принимал участие глава Росатома Алексей Лихачев, состоялась 6 марта в сочинской резиденции Бочаров Ручей. Она продлилась около часа. В открытой части беседы Путин и Гросси не говорили про ЗАЭС. Они упомянули сотрудничество России с МАГАТЭ в целом, проекты в различных странах. Как сообщил после нее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не будет комментировать содержание закрытой части беседы.
Ранее Гросси предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, необходимых для безопасной работы станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы.