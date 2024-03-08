Эрдоган заявил о готовности провести переговоры Украины и России

«Мы готовы провести мирный саммит с участием России», — сказал он (цитата по Yeni Şafak).
По словам турецкого президента, если Москве и Киеву удастся договориться о возобновлении зерновой сделки, Анкара окажет необходимую поддержку. «Черноморская зерновая инициатива предотвратила глобальный продовольственный кризис. Соглашение было заключено в этом зале. Мы готовы, как и прежде, содействовать новому соглашению», — добавил Эрдоган.
Зеленский считает, что участие России в саммите об урегулировании возможно после того, как будет разработан план по «установлению справедливого мира», передает УНИАН.
Российские власти говорили, что готовы к диалогу с учетом своих интересов. Условия украинской стороны, содержащиеся в ее «формуле мира», в том числе по выводу войск, МИД называет неприемлемыми.