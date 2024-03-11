Бербок нашла способ поставки крылатых ракет Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением, в частности, ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением «красных линий» и сделало бы Германию участницей боевых действий.