Китай заявил о готовности работать с Германией для мира на Украине

Ли Хуэй со 2 марта совершает серию визитов в европейские страны с целью содействия урегулированию кризиса на Украине. Он уже посетил Россию, Бельгию, Украину и Польшу. Одной из целей представителя КНР также было продвижение мирного плана по Украине, который Китай представил в феврале 2023 года.