В Совфеде считают заявления Буданова* о Крыме самопиаром

Ранее Буданов*, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, заявил о подготовке «серьезной операции “в российском Крыму.
«Либо это желание попиариться, либо это, может быть, какой-то блеф. Но, тем не менее, мы бдительности не теряем и готовы дать отпор любому врагу», — сказал Джабаров.
Джабаров, который также является генерал-майором ФСБ в отставке, отметил, что Буданов* его удивляет своим поведением: «для руководителя спецслужб он очень говорливый».
«Обычно эти люди — руководители спецслужб — очень молчаливые, тем более, вряд ли они будут говорить о своих планах», — пояснил парламентарий.
* Внесен в список террористов и экстремистов.