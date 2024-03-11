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В Совфеде считают заявления Буданова* о Крыме самопиаром

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Угрозы главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* организовать «серьезную операцию» в Крыму похожи на самопиар либо на блеф, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, отметив, что Россия в любом случае не теряет бдительности и готова дать отпор любому врагу.
Источник: Reuters

Ранее Буданов*, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, заявил о подготовке «серьезной операции “в российском Крыму.

«Либо это желание попиариться, либо это, может быть, какой-то блеф. Но, тем не менее, мы бдительности не теряем и готовы дать отпор любому врагу», — сказал Джабаров.

Джабаров, который также является генерал-майором ФСБ в отставке, отметил, что Буданов* его удивляет своим поведением: «для руководителя спецслужб он очень говорливый».

«Обычно эти люди — руководители спецслужб — очень молчаливые, тем более, вряд ли они будут говорить о своих планах», — пояснил парламентарий.

* Внесен в список террористов и экстремистов.

Совет Федерации