Выезд чиновников за границу будет регулировать комиссия по гостайне

Согласно указу перед принятием решения о праве на выезд за рубеж в комиссию по гостайне поступит информация о чиновнике, в том числе дата последнего (не более чем за пять лет до даты прекращения полномочий) его доступа к секретным сведениям и краткое содержание категории этих сведений. Заседание комиссии, на котором должно быть принято решение, должно быть проведено не позднее 20 рабочих дней с момента поступления документов.