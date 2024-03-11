Выезд чиновников за границу будет регулировать комиссия по гостайне

В документе речь идет о чиновниках, «замещавших должности, предусмотренные перечнем должностей, при замещении которых лица считаются допущенными к государственной тайне».
В этот перечень входят:
- председатель правительства и его замы;
- генеральный прокурор;
- руководитель администрации президента;
- заместитель председателя и секретарь Совета безопасности;
- министр промышленности и торговли;
- председатель Следственного комитета;
- главы ЦИК, Счетной палаты, Центробанка, РАН, главы регионов и омбудсмены.
Исключение составляют чиновники Минобороны, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, Службы внешней разведки (СВР), ФСБ, Росгвардии, ФСО и Главного управления специальных программ президента России.
Согласно указу перед принятием решения о праве на выезд за рубеж в комиссию по гостайне поступит информация о чиновнике, в том числе дата последнего (не более чем за пять лет до даты прекращения полномочий) его доступа к секретным сведениям и краткое содержание категории этих сведений. Заседание комиссии, на котором должно быть принято решение, должно быть проведено не позднее 20 рабочих дней с момента поступления документов.
В январе 2023 года «Коммерсантъ» писал, что власти российских регионов (Марий Эл, Чувашия, Северная Осетия, Брянская область) решили ограничить возможность чиновников и депутатов выезжать на отдых за рубеж после нескольких резонансных случаев. Официальный запрет они ввести не могут, однако в ряде регионов введена «настоятельная рекомендация» по поводу поездок за границу, уточнила газета.
В Кремле тогда, комментируя предложение вологодского губернатора Олега Кувшинникова чиновникам воздержаться от заграничных поездок, заявили об отсутствии «аппаратных ограничений» на поездки чиновников за рубеж.
В феврале 2024 года губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о возможном ограничении главам муниципалитетов, имеющим доступ к государственной тайне, выезда за рубеж.