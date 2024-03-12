Киев потребовал от Грузии прервать авиасообщение с Россией ради отношений

Грузия должна прекратить восстановленное в 2023 году авиасообщение с Россией и выпустить из тюрьмы экс-президента Михаила Саакашвили для нормализации отношений с Украиной. Об этом заявил в телеграм-канале лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. По словам Арахамии, нормализация отношений «пройдет легко», если Грузия отпустит и вернет Украине ее гражданина Михаила Саакашвили, прервет восстановленное авиасообщение с Россией и «прекратит помогать» Москве обходить санкции.