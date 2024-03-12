Литовская таможня конфисковала первый автомобиль с российскими номерами

Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и на короткий срок.