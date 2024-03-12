Литовская таможня конфисковала первый автомобиль с российскими номерами

Ранее таможня Литвы сообщила, что автомобили с российскими регистрационными номерами должны до 11 марта либо перерегистрироваться на литовские, либо покинуть территорию страны. В противном случае такие автомобилисты будут считаться нарушившими положения законодательства и подлежать ответственности по статьей 515 кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей штраф и конфискацию машины.
«Вчера, 11 марта, на дорожном посту “Мядининкай” (на границе с Белоруссией — ред.) сотрудники таможни задержали легковой автомобиль с регистрационными номерами Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте таможни.
Таможенная служба также сообщила, что ее сотрудники задержали гражданина Молдавии, который пытался выехать в Белоруссию на автомобиле Audi Q7, принадлежавшем гражданину России. «На водителя Audi Q7, который утверждал, что ничего не знал о введенных ограничениях, был составлен протокол об административном правонарушении. Машина стоимостью 41 690 евро была конфискована», — отметили таможенники.
Исключение из ограничений составляют автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область и из нее. Они могут находиться в Литве в течение 24 часов, при этом в такой машине обязательно должен находиться владелец, иначе транспортное средство не пропускают в страну.
Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что российская сторона ответит Литве, если она начнет конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что «если данное решение Вильнюса будет реализовано, то его можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне».
Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и на короткий срок.