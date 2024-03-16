Финляндия подготовила законопроект, позволяющий открыть границу с Россией

Власти Финляндии начали постепенно закрывать пункты пропуска на границе с Россией в ноябре прошлого года. Сначала не работала часть КПП, затем ограничения распространили на все сухопутные пограничные переходы. Они будут действовать минимум до 14 апреля. Решение о закрытии границы Хельсинки объясняли наплывом на эти КПП просителей убежища в ЕС. Выходцы с Ближнего Востока и из Африки якобы проникали туда через российскую территорию при попустительстве властей. Москва выражала протест и отвергла обвинения в содействии нелегалам.