Маск согласился, что США истощили запасы оружия из-за Украины

По его словам, США, отказываясь признавать компромиссы и расставлять приоритеты, «по глупости» истощили свои военные запасы. Маск прокомментировал этот твит, согласившись с мнением предпринимателя.
Ранее Bloomberg сообщил, что Минобороны США направило в конгресс запрос о необходимости $6,5 млрд для пополнения запасов вооружений после оказания помощи Киеву. Источники агентства оценили общие потребности Пентагона на эти цели в $10 млрд.
США с начала военной операции на Украине оказывают стране военную и финансовую поддержку. Последний пакет помощи Вашингтон передал в декабре 2023 года. Дальнейшее финансирование конгресс США не может согласовать уже полгода.
Москва осуждает военную помощь Киеву, подчеркивая, что без помощи других стран система обороны Украины продержится всего неделю. Кремль называл приостановку поставок оружия временным явлением.