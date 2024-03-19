Адмирала Моисеева назначили врио главкома ВМФ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 мар — РИА Новости. Адмирал Александр Моисеев стал врио главкома ВМФ, так его представили на официальной церемонии в Кронштадте, сообщил корреспондент РИА Новости.
«Церемония вручения корабельных чаш экипажам подводных лодок Военно-морского флота. Временно исполняющий обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом Герой России адмирал Александр Моисеев», — сказал ведущий.
Моисеев вручил корабельные чаши Министерства обороны экипажам подводных крейсеров «Князь Владимир», «Тула» и большой атомной подводной лодки «Подмосковье». Он пожелал морякам-подводникам крепкого здоровья, успехов в совершенствовании ратного мастерства, счастья и благополучия.
О возможном назначении Моисеева врио главкома ВМФ СМИ писали в начале марта. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, открытых указов об этом не было, а указы с грифом «секретно» он комментировать не может.
Адмирал 17 марта сопровождал министра обороны Сергея Шойгу в рабочей поездке в войска Южного военного округа.
Моисеев с 2019 года возглавлял Северный флот, сменив в этой должности Николая Евменова, который стал тогда главкомом ВМФ. Адмирал награжден медалью «Золотая звезда», двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги».