Вашингтон объяснил, почему ВСУ теряют позиции

Жан-Пьер при этом подчеркнула, что в палате представителей есть несколько конгрессменов от Республиканской партии, которые заявили о готовности проголосовать за законопроект, если он поступит на рассмотрение. «Мы знаем отношение демократов по этому вопросу, так что поддержка [будет обеспечена] подавляющая», — заявила она.