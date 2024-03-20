«В опасности». Шеф Пентагона проговорился о ситуации на фронте

«Сегодня выживание Украины находится в опасности, а безопасность Америки — под угрозой <…> Я ухожу отсюда сегодня с полной решимостью продолжать оказывать американскую помощь в области безопасности и поставлять боеприпасы. И это вопрос выживания и суверенитета для Украины, и это вопрос чести и безопасности для Америки», — сказал он на пресс-конференции после встречи союзников Киева на базе Рамштайн в Германии.